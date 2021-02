Il Governo Draghi per ora è una delusione: poche donne e pochi tecnici (Di sabato 13 febbraio 2021) pochi tecnici, poche donne e nessun Ministero dello Sport: il primo passo falso di Supermario First reaction? Sono deluso. Al contrario di Alessandro Di Battista, ero convinto che il sostegno a una figura molto lontana dal mio background come Mario Draghi fosse l’opzione migliore, visto il momento difficile che attraversa il Paese. Certo, anche io mi trovo molto a disagio con certi compagni di viaggio, ma mi consolava l’idea che saremmo stati tutti quanti al cospetto di un Governo di alto profilo tecnico. Forse mi ero fatto troppe illusioni, ma le cose mi pare stiano diversamente. I tecnici sono effettivamente personaggi di spessore, ma sono numericamente pochi: appena otto su 23. Lo stesso Draghi ha un curriculum che ne fa un politico ... Leggi su tpi (Di sabato 13 febbraio 2021)e nessun Ministero dello Sport: il primo passo falso di Supermario First reaction? Sono deluso. Al contrario di Alessandro Di Battista, ero convinto che il sostegno a una figura molto lontana dal mio background come Mariofosse l’opzione migliore, visto il momento difficile che attraversa il Paese. Certo, anche io mi trovo molto a disagio con certi compagni di viaggio, ma mi consolava l’idea che saremmo stati tutti quanti al cospetto di undi alto profilo tecnico. Forse mi ero fatto troppe illusioni, ma le cose mi pare stiano diversamente. Isono effettivamente personaggi di spessore, ma sono numericamente: appena otto su 23. Lo stessoha un curriculum che ne fa un politico ...

