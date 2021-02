Governo, padre Spadaro: "Non è un'ammucchiata, c'è equilibrio" (Di sabato 13 febbraio 2021) Città del Vaticano, 13 feb.(Adnkronos) - Un “raffinato equilibrio” nel nuovo Governo Draghi. padre Antonio Spadaro, direttore di Civiltà Cattolica e fine osservatore delle dinamiche politiche, non vuole sentire parlare di ‘ammucchiata' relativamente alla scelta dei ventitré ministri che aiuteranno il presidente del Consiglio a portare l'Italia fuori da una “crisi importante e rischiosa”. In una intervista all'Adnkronos, riflette il gesuita spin doctor del Papa: “Questo momento di ‘promiscuità' forzata che stanno vivendo i partiti arriva a seguito della crisi politica che ha rivelato anche una crisi di identità. Questa sorta di promiscuità diventa il vero banco di prova in cui le varie forze potranno in qualche modo riscoprire se stesse e riscoprire, quasi come in un'Arca di Noe', anche i propri istinti ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Città del Vaticano, 13 feb.(Adnkronos) - Un “raffinato” nel nuovoDraghi.Antonio, direttore di Civiltà Cattolica e fine osservatore delle dinamiche politiche, non vuole sentire parlare di ‘' relativamente alla scelta dei ventitré ministri che aiuteranno il presidente del Consiglio a portare l'Italia fuori da una “crisi importante e rischiosa”. In una intervista all'Adnkronos, riflette il gesuita spin doctor del Papa: “Questo momento di ‘promiscuità' forzata che stanno vivendo i partiti arriva a seguito della crisi politica che ha rivelato anche una crisi di identità. Questa sorta di promiscuità diventa il vero banco di prova in cui le varie forze potranno in qualche modo riscoprire se stesse e riscoprire, quasi come in un'Arca di Noe', anche i propri istinti ...

