Governo Draghi, riattivato il Turismo con Garavaglia. È Giorgetti (Mise) a guidare la Lega: Salvini a bocca asciutta (Di sabato 13 febbraio 2021) È un Carroccio con due umori diversi quello che con i suoi tre ministri si prepara a giurare oggi nel nuovo Governo Draghi. Matteo Salvini rilancia i ministeri affidati alla Lega come una vittoria per tutto il partito e soprattutto sua: «Da subito al lavoro pancia a terra per aiutare e rilanciare il Cuore dell'Italia». Ma c'è poco di Salvini e tanto di Giancarlo Giorgetti dietro ai due ministeri chiave – oltre a quello della Disabilità andato alla leghista Erika Stefani – affidati dall'ex presidente della Bce al partito di via Bellerio. C'è, appunto, soprattutto quel ministero dello Sviluppo economico sui cui tavoli Giorgetti si vedrà recapitare molti dei dossier fondamentali per l'attuazione del Recovery Plan. Sicuramente un ruolo di primo piano insieme a quello del ...

CarloCalenda : Per chi si lamenta dei componenti politici del governo: rispecchiano i gruppi parlamentari, non ce li ha messi Draghi ma noi, con il voto. - matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - StefanoFassina : Caro Alessandro, abbiamo bisogno anche di te e di tutti i No del @Mov5Stelle in maggioranza a sostegno del Governo… - Jasmine19711 : RT @SkyTG24: Il giuramento del governo #Draghi - Informazioneli5 : RT @ilmessaggeroit: #governo Draghi, DIRETTA: alle 12 il giuramento al Quirinale con i 23 ministri -