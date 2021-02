Gina Carano: Hasbro ritira l'action figure del suo personaggio in The Mandalorian (Di sabato 13 febbraio 2021) Hasbro ha comunicato di aver ufficialmente cancellato gli ordini dell'action figure di Cara Dune, il personaggio interpretato da Gina Carano in The Mandalorian L'action figure di Cara Dune, personaggio interpretato da Gina Carano in The Mandalorian, è stato ufficialmente ritirato da Hasbro. Il colosso che si occupa della realizzazione del merchandising relativo all'universo di Star Wars ha comunicato di aver preso questa decisione in seguito alla polemica in cui Gina Carano è stata coinvolta e al suo licenziamento dalla serie distribuita su Disney+. La notizia è stata data da Big Bad Toy Store, che ha ... Leggi su movieplayer (Di sabato 13 febbraio 2021)ha comunicato di aver ufficialmente cancellato gli ordini dell'di Cara Dune, ilinterpretato dain TheL'di Cara Dune,interpretato dain The, è stato ufficialmenteto da. Il colosso che si occupa della realizzazione del merchandising relativo all'universo di Star Wars ha comunicato di aver preso questa decisione in seguito alla polemica in cuiè stata coinvolta e al suo licenziamento dalla serie distribuita su Disney+. La notizia è stata data da Big Bad Toy Store, che ha ...

L' action figure di Cara Dune , personaggio interpretato da Gina Carano in The Mandalorian , è stato ufficialmente ritirato da Hasbro. Il colosso che si occupa della realizzazione del merchandising relativo all'universo di Star Wars ha comunicato di aver preso ...

Il caso Gina Carano , che è costato all'attrice il licenziamento da The Mandaloria n di Disney+, non avrà delle ripercussioni solo sulla serie live action ma anche sul merchandising di Star Wars . Hasbro , ...

Hasbro ha comunicato di aver ufficialmente cancellato gli ordini dell'action figure di Cara Dune, il personaggio interpretato da Gina Carano in The Mandalorian L'action figure di Cara Dune, personaggi ...

