OptaPaolo : 17 - Da quando Davide #Ballardini è tornato al Genoa (21 dicembre 2020) solo la Juventus (18) ha ottenuto più punti… - sportli26181512 : #Genoa, Ballardini soddisfatto: 'Abbiamo dato fastidio al Torino': Il tecnico rossoblù: 'Rovella? E' un bene averlo… - Alessan32583872 : RT @CorriereGranata: ???? #Ballardini: “Il @TorinoFC_1906 ha grande spessore tecnico e fisico, ora ha più continuità rispetto a prima. Non p… - ilcirotano : Ballardini: 'L'ambizione del Genoa è fare bene la prossima gara' - - fioranialex : #TORINOGENOA 0 0 #NICOLA ANNULLATI A VICENDA!#TORINO #GENOA #BALLARDINI #SERIEA -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Ballardini

ad un passo dal vantaggio. Vantaggio che, però, pare non arrivare per nessuna delle due ... Negli ultimi venti minuti di gioco,e Nicola mischiano le carte in tavola: per i rossoblù, ...TORINO - A Sky Sport, dopo il pari senza reti tra il suoe il Torino , Davideha espresso soddisfazione per la prestazione dei suoi: " Noi proviamo sempre a fare la partita. Il Torino ha giocatori di notevole forza e personalità e credo che ...La partita è difficile ma siamo pronti' I successi di Lara Gut (moglie di Behrami, ndr) nello sci? Fa molto piacere, è una grande campionessa: la seguivamo anche in Coppa del Mondo, Valon è molto cont ...TORINO - A Sky Sport, dopo il pari senza reti tra il suo Genoa e il Torino, Davide Ballardini ha espresso soddisfazione per la prestazione dei suoi: "Noi proviamo sempre a fare la partita. Il Torino h ...