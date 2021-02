Draghi fa contento il Nord: i terroni non comandano più (Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiE’ il giorno del governo Draghi. Con il giuramento delle 12 l’esecutivo guidato dall’ex presidente della Banca Centrale Europea ha mosso ufficialmente i suoi primi passi. Il tempo ci dirà quanto andrà lontano. Già alla partenza, però, qualcosa è emerso. Un dato su tutti: nelle stanze dei dicasteri romani il Mezzogiorno ha perso peso. Può significare tutto o niente, al bando i pregiudizi. La ‘trazione meridionale’ del Conte 2, tanto per dirne una, non ha impedito ai governatori del Sud Italia di denunciare, nello scorso dicembre, il timore per una ingiusta distribuzione del denaro del Recovery Fund. Ma i numeri sono numeri. Per dirla in maniera brutale, nel secondo governo Conte c’erano tanti meridionali da comporre una squadra di calcio con tanto di riserve: oggi neanche in un campo da calcetto possiamo presentarci. Si è passati da 13 a 4. In ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiE’ il giorno del governo. Con il giuramento delle 12 l’esecutivo guidato dall’ex presidente della Banca Centrale Europea ha mosso ufficialmente i suoi primi passi. Il tempo ci dirà quanto andrà lontano. Già alla partenza, però, qualcosa è emerso. Un dato su tutti: nelle stanze dei dicasteri romani il Mezzogiorno ha perso peso. Può significare tutto o niente, al bando i pregiudizi. La ‘trazione meridionale’ del Conte 2, tanto per dirne una, non ha impedito ai governatori del Sud Italia di denunciare, nello scorso dicembre, il timore per una ingiusta distribuzione del denaro del Recovery Fund. Ma i numeri sono numeri. Per dirla in maniera brutale, nel secondo governo Conte c’erano tanti meridionali da comporre una squadra di calcio con tanto di riserve: oggi neanche in un campo da calcetto possiamo presentarci. Si è passati da 13 a 4. In ...

