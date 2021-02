DIRETTA Spezia-Milan: segui la partita LIVE (Di sabato 13 febbraio 2021) Alle 20.45 in programma l’ultimo anticipo di questo sabato di Serie A, scende in campo il Milan di Pioli contro lo Spezia. Dopo la sfida che ha visto protagoniste Napoli e Juventus, alle 20.45 in programma il terzo anticipo di questo sabato di Serie A. In campo scenderà il Milan di Pioli, la protagonista indiscussa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 13 febbraio 2021) Alle 20.45 in programma l’ultimo anticipo di questo sabato di Serie A, scende in campo ildi Pioli contro lo. Dopo la sfida che ha visto protagoniste Napoli e Juventus, alle 20.45 in programma il terzo anticipo di questo sabato di Serie A. In campo scenderà ildi Pioli, la protagonista indiscussa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

GuidaTVPlus : 13-02-2021 20:45 #Sportitalia Serie A Live - Spezia vs Milan (diretta) #Sport #StaseraInTV - infoitsport : Diretta Spezia-Milan ore 20.45: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming - infoitsport : Spezia-Milan dove vederla: canale TV e diretta streaming su DAZN - PostBreve : Spezia-Milan, dove vederla al posto di Rojadirecta: Sky o DAZN? Canale TV e Diretta Streaming - notiziefresche : DIRETTA SPEZIA MILAN Streaming Alternativa a RojaDirecta TV: dove vederla con Gyasi e Ibrahimovic -