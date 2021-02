Casamicciola | crolla stabilimento termale | danneggiato nel sisma del 2017

(Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – Un crollo di vaste dimensioni ha raso pressoché al suolo le Terme La Rita a, ad Ischia, senza provocare danni a persone. Lo, di circa 300 metri quadrati su tre livelli, èto poco prima delle 2:00 di stanotte; era rimasto gravementedal terremoto del. Le Terme La Rita erano state fondate agli inizi del 1800 e ricostruite nel 1920 dopo l’alluvione; sorgevano in una delle zone di Ischia più ricche di acque termali e formavano, insieme ad altri stabilimenti, un vero e proprio comprensorio. Dopo ildel 21 agostola struttura era stata dichiarata inagibile e sino ad oggi non era stato possibile avviare i lavori di ...

Crollato nella notte a Casamicciola l'albergo Terme Santa Rita. L'albergo era chiuso da da qualche tempo dunque non ci sono feriti, anche se il boato è stato molto forte, generando molta paura negli a ...il maltempo ha provocato la caduta di un muro dell'Hotel Santa Rita in zona rossa a Casamicciola. La struttura era inagibile da anni e si trovava in un'area int ...