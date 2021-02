(Di sabato 13 febbraio 2021)- "Cambiare? Tatticamente è un conto, altro è per gli uomini. A volte si cambia per cercare di modificare un trend alla luce dei risultati" . Lo ha dichiarato Eusebio Di, ...

Cagliari, Di Francesco: 'Contro l'Atalanta per la svolta': Il tecnico: 'Se resti basso sono bravi a pressarti, se…
Cagliari, Di Francesco: 'Atalanta squadra di grande qualità, abbiamo voglia di rifarci'
#CagliariAtalanta, le dichiarazioni della vigilia di: Di Francesco
Cagliari-Atalanta, le parole del mister Di Francesco alla vigilia

Lo ha dichiarato Eusebio Di, allenatore delin vista della prossima gara: " Atalanta ? Una squadra importante che nel corso degli anni ha fatto un gran cambiamento in senso ...Eusebio Di, allenatore del, è intervenuto in occasione della conferenza stampa in vista della partita di domani contro l'Atalanta. Ilha perso le ultime due sfide contro l'Atalanta in ...Gasperini ha parlato del match contro il Cagliari, valevole per la 22a giornata di Serie A: le dichiarazioni dell'allenatore dell'Atalanta.Da poco concluse le Conferenze stampa di Cagliari-Atalanta, con i due tecnici Eusebio Di Francesco e Giampiero Gasperini che si sono presentati ai microfoni dei giornalisti per analizzare la sfida. Le ...