Assl di Olbia – Accuse diffamatorie e false contro un cittadino Olbiese

Leggi su limemagazine.eu

(Di sabato 13 febbraio 2021)di. Da qualche giorno a questa parte, launche sta combattendoil reparto di medicina dell’ospedale diGiovanni Paolo II Lunedi 25 Gennaio il nostro direttore è stato ricoverato presso il Giovanni Paolo II di, per una gravissima polmonite preso in tempo dal Container posto fuori il pronto soccorso. Dopo il tampone in tarda serata è stato portato nel reparto di Medicina generale passata la notte, inizia a vedere e sentire cose che in un reparto di medicina normalmente non dovrebbero succedere. Vediamo nel dettaglio cosa è successo. DUE STANZE 2 PAZIENTI Il nostro direttore si trova in una stanza con un altro paziente precisiamo allettato e con catetere, impossibilitato ...