Amici | anticipazioni oggi 13 febbraio

(Di sabato 13 febbraio 2021) Che cosa accadrà nella puntata di, sabato 132021, didi Maria De Filippi? Nel talent show entrano due nuove allieve e ne viene rimandata un’altra, che Arisa sostituire perché non la ritiene abbastanza matura per il percorso. Le fa però una promessa solenne che è già stata accettata dalla produzione del programma. Grandi novità addi Maria De Filippi. Nella scuola di Canale 5 Articolo completo: dal blog SoloDonna

pomeriggio5 : La nostra @carmelitadurso vi ricorda che il venerdì a #Pomeriggio5 = ANTICIPAZIONI ?????? Oggi tutti gli ultimi gossip… - soundsblogit : Amici 20, anticipazioni puntata 13 febbraio 2021: novità per il serale, il destino di Leonardo Lamacchia - rivesdeseine_ : eliminazione di mtr, niente anticipazioni di amici, il governo draghi che è un governo horror, mi sono lasciata di… - zazoomblog : Anticipazioni Amici 13 febbraio: un importante annuncio e un po’ di gossip - #Anticipazioni #Amici #febbraio: - ludobaroni : RT @althovgh: tutti allarmati perché non ci potranno essere più le anticipazioni di amici poi c’è chi segue evandro che è stato già elimin… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici anticipazioni

Andrà in onda oggi, a partire dalle 14.10 circa, la nuova puntata di20, registrata nelle scorse ore. Tra i cambiamenti, l'ingresso - già avvenuto - di Gaia al ...di oggi? Ecco ledi ...... ci aspetta domani, sabato 13 febbraio alle 14,10: cosa dobbiamo aspettarci? Secondo lede Il Vicolo delle News, si tratterebbe di [?] L'articolo13 febbraio: un ...Che cosa accadrà nella puntata di oggi, sabato 13 febbraio 2021, di Amici di Maria De Filippi? Nel talent show entrano due nuove allieve e ne viene ...Sabato 13 febbraio andrà in onda una nuova puntata del talent show di Maria De Filippi dedicato alla scoperta di nuovi e giovani talenti. In questa ...