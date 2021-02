Amici 2021, il meglio e il peggio della settimana dall’8 al 13 febbraio (Di sabato 13 febbraio 2021) settimana ricca di sorprese per gli studenti della scuola. Due nuove candidate conquistano il banco mentre Elisabetta torna a casa. Felpa a rischio per Leonardo, impegnato in una sfida contro se stesso. Amici 2021, banco o sfida per Serena? Nella puntata del 9 febbraio, Maria lancia in studio un video di una nuova candidata: Serena Marchese. La ragazza è una ballerina con una formazione classica; nel filmato si presenta e richiede di studiare con la maestra Celentano e di sfidare Martina o Rosa che ritiene tecnicamente meno preparate di lei. Alessandra la trova una ballerina versatile e completa e vorrebbe entrasse nella scuola. Pertanto, richiede ufficialmente alla produzione un banco per lei. Subito dopo, tutti i ragazzi ricevono un videomessaggio della Celentano in cui chiede ai ... Leggi su dilei (Di sabato 13 febbraio 2021)ricca di sorprese per gli studentiscuola. Due nuove candidate conquistano il banco mentre Elisabetta torna a casa. Felpa a rischio per Leonardo, impegnato in una sfida contro se stesso., banco o sfida per Serena? Nella puntata del 9, Maria lancia in studio un video di una nuova candidata: Serena Marchese. La ragazza è una ballerina con una formazione classica; nel filmato si presenta e richiede di studiare con la maestra Celentano e di sfidare Martina o Rosa che ritiene tecnicamente meno preparate di lei. Alessandra la trova una ballerina versatile e completa e vorrebbe entrasse nella scuola. Pertanto, richiede ufficialmente alla produzione un banco per lei. Subito dopo, tutti i ragazzi ricevono un videomessaggioCelentano in cui chiede ai ...

