Volley | A2 maschile | il programma della 17a giornata

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 12 febbraio 2021) La Serie A2si prepara a scendere in campo per affrontare il sesto turno del girone di ritorno di campionato. Come nella 16a, anche in questo weekend ci sarà un match rinviato; Ortona e Taranto non scenderanno infatti in campo, mentre tutte le altre gare sono, al momento, confermate regolarmente. Scopriamo quindi insieme ildelle partite17adi Serie A2. Le partite17aAncora un weekend di stop per la Prisma Taranto che questa volta ferma la Sieco Service Ortona. Il sesto turno di A2si apre con l’anticipo del sabato tra Cuneo e Lagonegro; entrambe le formazioni arrivano da due belle vittorie nello scorso weekend, ma per i padroni di casa la gara non ...