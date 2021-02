Vaccino, OMS: nostra linea guida resta usare due dosi (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Per quanto riguarda l’Organizzazione Mondiale della Sanità le nostre linee guida restano di usare due dosi per i vaccini studiati finora“. Lo ha detto la dottoressa Soumya Swaminathan dell’OMS rispondendo a una domanda sulla scelta francese di vaccinare con una sola dose chi è già stato positivo, nel corso del consueto briefing a Ginevra. Pur senza escludere che essere stati esposti al virus possa sostituire la prima dose del Vaccino, l’esperta ha sottolineato che “servono più studi per scoprire quanto dura questo tipo di protezione ma quando i Paesi hanno a che fare con la scarsità di vaccini adottano politiche per fare durare di più le loro scorte e fanno questo genere di raccomandazione basate su quanto osservato finora”. Intanto, il direttore generale dell’Oms, ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Per quanto riguarda l’Organizzazione Mondiale della Sanità le nostre lineeno didueper i vaccini studiati finora“. Lo ha detto la dottoressa Soumya Swaminathan dell’OMS rispondendo a una domanda sulla scelta francese di vaccinare con una sola dose chi è già stato positivo, nel corso del consueto briefing a Ginevra. Pur senza escludere che essere stati esposti al virus possa sostituire la prima dose del, l’esperta ha sottoto che “servono più studi per scoprire quanto dura questo tipo di protezione ma quando i Paesi hanno a che fare con la scarsità di vaccini adottano politiche per fare durare di più le loro scorte e fanno questo genere di raccomandazione basate su quanto osservato finora”. Intanto, il direttore generale dell’Oms, ...

