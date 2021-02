Uomini e Donne, anticipazioni 12 febbraio: Maurizio Guerci se ne va? Scontro tra Armando e Veronica? Il gran rifiuto di Gero (Di venerdì 12 febbraio 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 12 febbraio: appuntamento più scoppiettante che mai oggi, per l’ultima puntata settimanale! Ecco cosa succederà? Uomini e Donne, anticipazioni 12 febbraio: Gemma tiene Maurizio G. Maurizio Guerci dice addio al programma? Eravamo rimasti con Gemma Galgani delusa dalle poesie di Maurizio G, ma quando Maria De Filippi l’ha incoraggiata e la dama ha visto la fotografia del cavaliere a torso nudo, quasi quasi ha deciso di tenerlo ed è stata presa in giro da Tina Cipollari. L’uomo rimarrà, dunque? Intanto sembra che il “primo” Maurizio, Maurizio Guerci, possa decidere di andarsene da “Uomini e ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 12 febbraio 2021)12: appuntamento più scoppiettante che mai oggi, per l’ultima puntata settimanale! Ecco cosa succederà?12: Gemma tieneG.dice addio al programma? Eravamo rimasti con Gemma Galgani delusa dalle poesie diG, ma quando Maria De Filippi l’ha incoraggiata e la dama ha visto la fotografia del cavaliere a torso nudo, quasi quasi ha deciso di tenerlo ed è stata presa in giro da Tina Cipollari. L’uomo rimarrà, dunque? Intanto sembra che il “primo”, possa decidere di andarsene da “e ...

