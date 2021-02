Traffico Roma del 12-02-2021 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 febbraio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione sul Raccordo Anulare code a tratti vengono segnalate in carreggiata esterna tra via della Magliana a via Pontina in interna tra Casilina e abbia un incidente rallenta ilsu entrambe le carreggiate della via Ardeatina all’altezza di via Rosaria code sulla viadotto della Magliana da via della Magliana a via del Cappellaccio direzione Eur lavori stanno interessando via della Pisana Attenzione si rallenta all’altezza la zona Somaini aNord particolarmente trafficate le vie casse Flaminia dalla raccordo a via di Grottarossa sulla Salaria si rallenta da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe verso il centro Mentre in tangenziale da via delle Valli a via verso lo stadio Olimpico sempre verso la tangenziale rallentamenti anche sul tratto Urbano dell’a24 a partire da via Filippo Fiorentini ...