Torino, Nicola: 'Genoa in forma, sarà difficile. Ma non cerco rivincite' (Di venerdì 12 febbraio 2021) Torino - Torino - Genoa non sarà solo uno scontro salvezza per Davide Nicola , ma anche una sfida al suo (recentissimo) passato, visto che il tecnico ha salvato proprio i rossoblù nello scorso ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 12 febbraio 2021)nonsolo uno scontro salvezza per Davide, ma anche una sfida al suo (recentissimo) passato, visto che il tecnico ha salvato proprio i rossoblù nello scorso ...

sportli26181512 : Genoa, Ballardini: 'C'è chi conosce Nicola, ma per noi non sarà un vantaggio': Genoa, Ballardini: 'C'è chi conosce… - CorriereQ : Nicola: “Genoa? Ritmo Champions, ma il Torino se la giocherà” - NicoloAiazzone : RT @CorriereGranata: ???? #Nicola presenta #TorinoGenoa: “Sarà una partita difficile, un’opportunità per migliorare”. Qui le parole del tecn… - Mediagol : #Torino-#Genoa, Ballardini: 'Granata forti anche prima di Nicola. Davide ex grifone, ma non è un vantaggio per lui'… - 11contro11 : #Torino-#Genoa, le parole di Nicola alla vigilia #SerieA #11contro11 -