Tommaso Zorzi | una notizia pazzesca! GF Vip | lui non può saperlo | ma ecco cosa è successo fuori

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Trascorsi ormai cinque mesi di reclusione nella casa del GF Vip, i nostri vipponi ne hanno combinate (e ne stanno combinando) di di ogni nuance. Il loro primo ingresso è avvenuto il 14 settembre e la finale andrà in onda l’1 marzo, ciò vuol dire che la quinta edizione del reality di Canale 5 verrà ricordata nella storia della televisione per aver segnato il record di reality più lungo. Tra gli impazienti per la fine del GF Vip troviamo in prima fila. Il rampollo milanese infatti ha dato segni di cedimento più e più volte, dichiarando di non farcela più e di voler abbandonare il programma in tante occasioni. Ma non in questi giorni, perché in questi giorni gli è accaduto qualdi bellissimo… (Continua dopo le foto) Anche la seconda puntata del Late Show disi è ...