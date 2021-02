The Overstory: una serie prodotta dagli autori di Game of Thrones è in lavorazione (Di venerdì 12 febbraio 2021) David Benioff e D.B. Weiss saranno i produttori esecutivi di The Overstory, serie tratta da Il sussurro del mondo, di Richard Powers Gli ex showrunner di Game of Thrones, David Benioff e D.B. Weiss saranno, insieme a Hugh Jackman, i produttori esecutivi di The Overstory, dramma per Netflix basato su Il sussurro del mondo, romanzo di Richard Powers vincitore del Premio Pulitzer 2019 per la narrativa. La sceneggiatura della serie sarà affidata a Richard Robbins (Good Girls Revolt, 12 Monkeys), mentre l’autore del romanzo sarà coinvolto nel progetto in qualità di co-produttore esecutivo. The Overstory segna il terzo progetto di Benioff e Weiss il servizio di streaming mondiale dopo The Three-Body Problem (serie ispirata al best-seller fantascientifico ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 12 febbraio 2021) David Benioff e D.B. Weiss saranno i produttori esecutivi di Thetratta da Il sussurro del mondo, di Richard Powers Gli ex showrunner diof, David Benioff e D.B. Weiss saranno, insieme a Hugh Jackman, i produttori esecutivi di The, dramma per Netflix basato su Il sussurro del mondo, romanzo di Richard Powers vincitore del Premio Pulitzer 2019 per la narrativa. La sceneggiatura dellasarà affidata a Richard Robbins (Good Girls Revolt, 12 Monkeys), mentre l’autore del romanzo sarà coinvolto nel progetto in qualità di co-produttore esecutivo. Thesegna il terzo progetto di Benioff e Weiss il servizio di streaming mondiale dopo The Three-Body Problem (ispirata al best-seller fantascientifico ...

