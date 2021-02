Taylor Swift ricomincia da sé, presto fuori «Fearless – Taylor’s Version» (Di venerdì 12 febbraio 2021) Taylor Swift ha deciso di ripartire da sé, da una musica ormai datata, la prima che abbia composto. La cantante, che agli American Music Awards aveva dichiarato di voler registrare nuovamente ogni suo album, così da vincere la propria battaglia con un manager tra i più noti, Scooter Braun, ha terminato la riedizione di Fearless, suo disco d’esordio. «Sono emozionata nel dirvi che la mia nuova versione di Fearless (Taylor’s Version) è finita e uscirà presto. Contiene ventisei canzoni, incluse sei inediti di quegli anni», ha scritto online la popstar, tanto prolifica da aver rilasciato nel corso del 2020 due diversi album, Folklore ed Evermore. Leggi su vanityfair (Di venerdì 12 febbraio 2021) Taylor Swift ha deciso di ripartire da sé, da una musica ormai datata, la prima che abbia composto. La cantante, che agli American Music Awards aveva dichiarato di voler registrare nuovamente ogni suo album, così da vincere la propria battaglia con un manager tra i più noti, Scooter Braun, ha terminato la riedizione di Fearless, suo disco d’esordio. «Sono emozionata nel dirvi che la mia nuova versione di Fearless (Taylor’s Version) è finita e uscirà presto. Contiene ventisei canzoni, incluse sei inediti di quegli anni», ha scritto online la popstar, tanto prolifica da aver rilasciato nel corso del 2020 due diversi album, Folklore ed Evermore.

