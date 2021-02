Spezia-Milan, Pioli: “Calhanoglu torna dal 1?, ballottaggio tra Leao e Rebic” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Stefano Pioli ha presentato Spezia-Milan in conferenza stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti italiani. Il tecnico dei rossoneri ha descritto le qualità del club ligure guidato da Vincenzo Italiano, svelando le difficoltà della ventiduesima giornata della Serie A 2020/2021. Pioli ha parlato inoltre del proprio rapporto con la dirigenza meneghina, degli indisponibili in vista dell’imminente sfida e degli obiettivi a breve e lungo termine del Milan. Di seguito le fasi salienti della conferenza stampa di Stefano Pioli, in vista di Spezia-Milan, divise per argomenti. Spezia E RAPPORTO CON LA DIRIGENZA – Questa è una partita difficile, lo Spezia è un avversario ostico, moderno, aggressivo. Dobbiamo mettere in ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 febbraio 2021) Stefanoha presentatoin conferenza stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti italiani. Il tecnico dei rossoneri ha descritto le qualità del club ligure guidato da Vincenzo Italiano, svelando le difficoltà della ventiduesima giornata della Serie A 2020/2021.ha parlato inoltre del proprio rapporto con la dirigenza meneghina, degli indisponibili in vista dell’imminente sfida e degli obiettivi a breve e lungo termine del. Di seguito le fasi salienti della conferenza stampa di Stefano, in vista di, divise per argomenti.E RAPPORTO CON LA DIRIGENZA – Questa è una partita difficile, loè un avversario ostico, moderno, aggressivo. Dobbiamo mettere in ...

