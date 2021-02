'Se ho le sigarette non faccio casino'. Per due volte tenta di rapinare la tabaccheria: arrestato (Di venerdì 12 febbraio 2021) ANCONA - Due tentativi di rapina nell'arco di due giorni per accaparrarsi le sigarette . Nel mirino, in entrambe le occasioni, la caffetteria Fumo di Moka di piazza Rosselli e i suoi titolari, ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 12 febbraio 2021) ANCONA - Duetivi di rapina nell'arco di due giorni per accaparrarsi le. Nel mirino, in entrambe le occasioni, la caffetteria Fumo di Moka di piazza Rosselli e i suoi titolari, ...

vicolo_cieco_ : cioè raga ma non è normale che mi devo nascondere le sigarette nei posti più impensabili perché a casa mia fanno a… - BambolaSlave : @Blowjoint @newsmarijuanait @graziano_delrio @pdnetwork Comunque, quante verità!!!! Viviamo in un mondo di idioti,… - wwhataminow : RT @babypumpkinpie: noi ridiamo e scherziamo ma una mia compagna di classe non fuma ed essendo maggiorenne ogni tanto si compra un pacchett… - Staschiscio : @verolove87 cmq resisti a non fumare che tra l'altro da oggi le sigarette sono pure aumentate. - Angela31663764 : RT @babypumpkinpie: noi ridiamo e scherziamo ma una mia compagna di classe non fuma ed essendo maggiorenne ogni tanto si compra un pacchett… -