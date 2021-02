**San Valentino: cena a casa? I consigli dello chef La Mantia per una sera 'a prova di bomba'** (2) (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Adnkronos) - Il piatto "deve intrigare, lasciare un senso di fresco, di appagamento ma senza eccessi, quello è il segreto -suggerisce l'esperto in cucina -Tutto può essere afrodisiaco, oppure non esserlo, dipende da come è cucinato". Ca va sans dire: provare a casa è bello, ma farselo cucinare da un grande cuoco lo è ancora di più. La soluzione, anche in questo caso, c'è. "Noi facciamo solo delivery e abbiamo un sacco di prenotazioni per il 'box' San Valentino per la cena. Ne abbiamo almeno un'ottantina, un successo enorme, perché la gente vuole comunque festeggiare, forse quest'anno ancora di più. Le persone quindi stanno a casa, ma decidono comunque di regalarsi una cena 'come si deve'". Il must? "Io mi sono 'associato' a una fioraia, e quindi arriveranno i fiori insieme alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Adnkronos) - Il piatto "deve intrigare, lasciare un senso di fresco, di appagamento ma senza eccessi, quello è il segreto -suggerisce l'esperto in cucina -Tutto può essere afrodisiaco, oppure non esserlo, dipende da come è cucinato". Ca va sans dire:re aè bello, ma farselo cucinare da un grande cuoco lo è ancora di più. La soluzione, anche in questo caso, c'è. "Noi facciamo solo delivery e abbiamo un sacco di prenotazioni per il 'box' Sanper la. Ne abbiamo almeno un'ottantina, un successo enorme, perché la gente vuole comunque festeggiare, forse quest'anno ancora di più. Le persone quindi stanno a, ma decidono comunque di regalarsi una'come si deve'". Il must? "Io mi sono 'associato' a una fioraia, e quindi arriveranno i fiori insieme alla ...

