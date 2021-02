Sampdoria, Ranieri: “Con la Fiorentina troviamo un avversario con l’acqua alla gola” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Seconda tappa del ciclo-verità. Dopo la trasferta del “Vigorito”, Claudio Ranieri e la sua Sampdoria si apprestano a sfidare la Fiorentina, con l’obiettivo di ritrovare lo spirito tipico dei blucerchiati. «Rivedendo la partita con il Benevento resto della stessa idea: dovevamo fare di più – commenta il mister -. Il risultato non mi interessa, ma dobbiamo dare tutto. Io conosco i miei ragazzi e so cosa mi possono fare in campo. Voglio quel cuore e quella determinazione che abbiamo fatto vedere nel finale. Con la Fiorentina troviamo un avversario con l’acqua alla gola. Nella passata stagione malgrado fossimo sotto di 3-0 senza neanche un tiro in porta cercammo il gol fino all’ultimo. E lo trovammo. Per quello non criticai la squadra, ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 12 febbraio 2021) Seconda tappa del ciclo-verità. Dopo la trasferta del “Vigorito”, Claudioe la suasi apprestano a sfidare la, con l’obiettivo di ritrovare lo spirito tipico dei blucerchiati. «Rivedendo la partita con il Benevento resto della stessa idea: dovevamo fare di più – commenta il mister -. Il risultato non mi interessa, ma dobbiamo dare tutto. Io conosco i miei ragazzi e so cosa mi possono fare in campo. Voglio quel cuore e quella determinazione che abbiamo fatto vedere nel finale. Con launcon. Nella passata stagione malgrado fossimo sotto di 3-0 senza neanche un tiro in porta cercammo il gol fino all’ultimo. E lo trovammo. Per quello non criticai la squadra, ...

