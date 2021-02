Russia | avvistato un branco di cani di uno stranissimo colore sul pelo

Leggi su chenews

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Isono stati avvistati in una città che espelle rifiuti chimici e cosi isono stati colorati di un forteblu. Sono stati avvistati in, tra il freddo ed il ghiaccio delle nevi, con unblu cielo che li faceva assomigliare a piccoli Yeti, gli abominevolidelle nevi. Eppure ilche ha dipinto ildi questodi 7non è qualcosa di naturale, ma deriva dagli scarti chimici delle centrali nucleari che popolano la città in questione in, la città di Dzerzhinsk. Fondata nel 1920, fu dichiarata città nel 1930. La città è uno dei 10 siti più inquinati al mondo, per via della presenza di numerose industrie chimiche operanti per la ...