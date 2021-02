Recovery, come spendere in fretta evitando infiltrazioni. Esperti: “Expo e Genova modelli da copiare”. “Ma serve Registro dei titolari effettivi” (Di venerdì 12 febbraio 2021) spendere subito e bene le risorse del Recovery Plan. Lo pretende l’Ue ed è il primo punto nell’agenda del premier incaricato Mario Draghi. come riuscirci evitando sprechi e infiltrazioni malavitose? Quasi un anno fa il procuratore nazionale antimafia Cafiero De Raho lanciò l’allarme: “I clan sfrutteranno l’emergenza per mangiarsi l’economia”. Oggi, mentre Matteo Salvini gioisce perché “Draghi ha citato il modello Genova, con burocrazia zero”, molti chiedono che venga applicato a tutte le opere pubbliche. Dunque commissari straordinari, niente gare e deroghe al codice degli appalti. Ma per gestire con efficacia le risorse possiamo davvero replicare quanto fatto per il nuovo ponte Morandi e per l‘Expo 2015? Il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione Francesco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021)subito e bene le risorse delPlan. Lo pretende l’Ue ed è il primo punto nell’agenda del premier incaricato Mario Draghi.riuscircisprechi emalavitose? Quasi un anno fa il procuratore nazionale antimafia Cafiero De Raho lanciò l’allarme: “I clan sfrutteranno l’emergenza per mangiarsi l’economia”. Oggi, mentre Matteo Salvini gioisce perché “Draghi ha citato il modello, con burocrazia zero”, molti chiedono che venga applicato a tutte le opere pubbliche. Dunque commissari straordinari, niente gare e deroghe al codice degli appalti. Ma per gestire con efficacia le risorse possiamo davvero replicare quanto fatto per il nuovo ponte Morandi e per l‘2015? Il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione Francesco ...

berlusconi : Il Parlamento europeo ha approvato il Recovery Fund. Come Forza Italia e come Ppe lo abbiamo chiesto per un anno e… - LaStampa : Cos’è il ministero della #transizioneecologica? Lo spiega @FestucciaPaolo partendo dalle parole del commissario eur… - M5S_Europa : A poche ore dal voto sul Recovery and Resilience Facility la #Lega non ha ancora indicato come voterà. Assurdo esse… - duesoli : RT @LaStampa: Cos’è il ministero della #transizioneecologica? Lo spiega @FestucciaPaolo partendo dalle parole del commissario europeo @Paol… - CarriaggioM : RT @mov24agosto: Il #RecoveryFund va riscritto. Ieri in commissione Bilancio alla Camera l'ingegnere Ercole Incalza ha focalizzato l'attenz… -