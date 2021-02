Parma, Pellè: “Sono arrivato in un momento particolare, ma di questo ne ero ben cosciente” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Graziano Pellè è stato presentato come nuovo acquisto del Parma Calcio in conferenza stampa allo stadio Tardini. “Per quanto riguarda la condizione fisica, ho continuato a lavorare nonostante la stagione fosse finita a fine anno, perché ero entrato nelle voci di mercato e così ho cercato di tenermi pronto. Ovviamente la parte con la squadra è sempre un’altra cosa, bisogna essere intelligenti nell’entrare e dare una mano nel momento giusto. Non c’è tempo da perdere perché è un momento particolare, il Mister decide chi gioca e chi non, siamo tutti a disposizione e spero nel momento in cui dovessi giocare, senza trovare alibi legate alla condizione fisica, di poter dare una mano. La scelta di andare in Cina al momento era stata la migliore che potesse capitarmi, per vari ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 12 febbraio 2021) Grazianoè stato presentato come nuovo acquisto delCalcio in conferenza stampa allo stadio Tardini. “Per quanto riguarda la condizione fisica, ho continuato a lavorare nonostante la stagione fosse finita a fine anno, perché ero entrato nelle voci di mercato e così ho cercato di tenermi pronto. Ovviamente la parte con la squadra è sempre un’altra cosa, bisogna essere intelligenti nell’entrare e dare una mano nelgiusto. Non c’è tempo da perdere perché è un, il Mister decide chi gioca e chi non, siamo tutti a disposizione e spero nelin cui dovessi giocare, senza trovare alibi legate alla condizione fisica, di poter dare una mano. La scelta di andare in Cina alera stata la migliore che potesse capitarmi, per vari ...

