Omosessuali soggetti a rischio? Errore dell’Asl5 ligure | le linee guida non riguardano il vaccino anti-Covid ma quello per l’Epatite

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Un modulo per le vaccinazioni-19 dell’Asl 5è stato ampiamente contestato con l’accusa di equiparare glia prostitute e tossicodipendenti. Il riferimento riguarda una tabella in cui vengono elencate le «categorie a» e che non viene affatto spiegata, ma una volta verificata risulta evidente la motivazione. Il documento. Il direttore generale dell’Asl 5 Paolo Cavagnaro, contattato da Ansa, chiede scusa alla comunità Rainbowper l’accaduto. L’ufficio stampa, come riportato da Open, sostiene che il tutto sia dovuto a un «copia-incolla» da vecchie diciture. L’da parteè evidente, ma grazie a questo «copia-incolla» possiamo scoprire i ...

matteosalvinimi : Ministero della Salute, Anagrafe nazionale vaccini, documento di ottobre 2020: “tossicodipendenti, soggetti dediti… - Corriere : Vaccino, Asl di La Spezia inserisce gli omosessuali tra i soggetti con comportamenti ... - 6000sardine : La #Spezia: gli omosessuali sono ritenuti soggetti con comportamenti a rischio nella richiesta del… - assaloni : RT @matteosalvinimi: Ministero della Salute, Anagrafe nazionale vaccini, documento di ottobre 2020: “tossicodipendenti, soggetti dediti all… - razorblack66 : MA MA MA DISCRIMINAZIONE E RAZZISMO QUI NIENTE??? @iosoioevoi Gli omosessuali 'soggetti con comportamento a rischio… -

Ultime Notizie dalla rete : Omosessuali soggetti

...in Italia distinguono tra comportamenti a rischio ea rischio. È impensabile che una Asl faccia ancora confusione tra i due concetti e perpetui lo stigma contro le persone. ...Vaccini Covid, la Asl di La Spezia inseriscetra "con comportamenti a rischio" / 5. Vaccini, gli effetti si iniziano a vedere anche in Italia? Il calo della percentuale dei ...“L’omosessualità tra i comportamenti a rischio Covid”: la svista che ci fa amareggiare in un documento ufficiale dell'Asl di La Spezia.Ha fatto scalpore ieri la notizia che una Asl ligure usasse un modulo per la raccolta dei dati dei vaccinandi Covid nel quale l’omosessualità veniva indicata come una categoria a rischio. A seguire ri ...