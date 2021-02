Oggi in tv, tutta la programmazione di domenica 14 febbraio (Di venerdì 12 febbraio 2021) Stasera su Rai 1 andranno in onda gli ultimi 2 episodi della fortunata serie Mina Settembre. Su Canale 5 ci aspetta una nuova puntata di Live – Non è la D’Urso mentre su La7 Massimo Giletti porterà avanti le inchieste del suo programma Non è l’Arena. Ma cos’altro ci aspetta stasera in tv? Scopriamolo insieme leggendo tutta la programmazione canale per canale. I programmi in onda sulla Rai La fortunata fiction di Rai 1, che ha registrato un enorme seguito di pubblico, è giunta al termine. A partire dalle 21.25, andranno in onda gli ultimi 2 episodi di Mina Settembre con l’apprezzata attrice Serena Rossi nei panni di un’instancabile e vulcanica assistente sociale. Su Rai 2 andrà in onda un episodio della serie 9-1-1 intitolato Spirito natalizio. Alle 21.50 invece sarà la volta del 2º episodio della prima stagione di 9-1-1: Lone Star. A seguire ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 12 febbraio 2021) Stasera su Rai 1 andranno in onda gli ultimi 2 episodi della fortunata serie Mina Settembre. Su Canale 5 ci aspetta una nuova puntata di Live – Non è la D’Urso mentre su La7 Massimo Giletti porterà avanti le inchieste del suo programma Non è l’Arena. Ma cos’altro ci aspetta stasera in tv? Scopriamolo insieme leggendolacanale per canale. I programmi in onda sulla Rai La fortunata fiction di Rai 1, che ha registrato un enorme seguito di pubblico, è giunta al termine. A partire dalle 21.25, andranno in onda gli ultimi 2 episodi di Mina Settembre con l’apprezzata attrice Serena Rossi nei panni di un’instancabile e vulcanica assistente sociale. Su Rai 2 andrà in onda un episodio della serie 9-1-1 intitolato Spirito natalizio. Alle 21.50 invece sarà la volta del 2º episodio della prima stagione di 9-1-1: Lone Star. A seguire ...

ZZiliani : Con tutta la comprensione per #Gattuso, sotto stress e chiaramente nel pallone: dire 'Un'altra squadra oggi avrebbe… - classcnbc : Oggi è il #capodannocinese. Il presidente Xi, a un anno da #Wuhan, sfrutta l'occasione per mostrare come il drago… - AGisotti : Quella di #RadioVaticana è innanzitutto una storia di servizio. Servizio alla Chiesa, al Papa e all’umanità tutta,… - MartinaParise5 : RT @vincentperez95: #gfvip stavo vedendo un po' il live di ieri sera dico solo una cosa Tommaso deve essere lineare come tutta la settimana… - zazoomblog : Oggi in tv tutta la programmazione di venerdì 12 febbraio - #tutta #programmazione #venerdì -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi tutta Sondaggio: gli italiani più fiduciosi nell'Ue (e ottimisti su piano di ripresa)

...(52%) si aspetta che le proprie condizioni di vita individuali tra un anno siano le stesse di oggi. ... In tutta l'UE, questo aspetto è al secondo posto (42%), dopo la difesa dei diritti umani nel mondo (...

Bambini soldato, la testimonianza: "Avevo 12 anni quando mi hanno rapito, ora voglio solo tornare a scuola"

... privati dell'infanzia Come spiega un report di Save the Children , ad oggi 142 milioni di bambini ... Eppure solo lo 0,14% di tutta l'assistenza ufficiale allo sviluppo era destinata al supporto dei ...

«Umbria tutta rossa»: la nuova decisione del Governo arriva oggi Umbria 24 News Bennacer in campo dal primo minuto

Allenamento mattutino ieri per il Milan in vista del match a Spezia. Dopo la consueta attivazione muscolare svolta in palestra, il gruppo è sceso sul campo centrale, sotto gli occhi della dirigenza ro ...

Finale Prada Cup: Luna Rossa, tecnologia tutta italiana per battere gli inglesi

Da domani (ore 4 del mattino di sabato) Luna Rossa affronta gli inglesi di Ineos, nella finale di Prada Cup, una serie di 13 regate (passa chi ne vince 7) che serve a eleggere lo sfidante alla prossim ...

...(52%) si aspetta che le proprie condizioni di vita individuali tra un anno siano le stesse di. ... Inl'UE, questo aspetto è al secondo posto (42%), dopo la difesa dei diritti umani nel mondo (...... privati dell'infanzia Come spiega un report di Save the Children , ad142 milioni di bambini ... Eppure solo lo 0,14% dil'assistenza ufficiale allo sviluppo era destinata al supporto dei ...Allenamento mattutino ieri per il Milan in vista del match a Spezia. Dopo la consueta attivazione muscolare svolta in palestra, il gruppo è sceso sul campo centrale, sotto gli occhi della dirigenza ro ...Da domani (ore 4 del mattino di sabato) Luna Rossa affronta gli inglesi di Ineos, nella finale di Prada Cup, una serie di 13 regate (passa chi ne vince 7) che serve a eleggere lo sfidante alla prossim ...