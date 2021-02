Nascondevano droga in casa, due arresti nel Napoletano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – I carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, supportati dai militari del Reggimento Campania e del Nucleo Cinofili di Sarno, hanno eseguito a Boscoreale e nei comuni limitrofi un servizio coordinato di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Napoli. A Poggiomarino, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato due persone nell’ambito di due diverse perquisizioni domiciliari. A casa di un 53enne sono stati rinvenuti 350 grammi di marijuana, suddivisi in due buste. Rinvenuto anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga, 180 euro in banconote di piccolo taglio, somma ritenuta provento illecito. Ancora a Poggiomarino, nell’abitazione di un 21enne sono stati rinvenuti 42 grammi di hashish, occultati in una scatola che era stata riposta sotto un albero ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – I carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, supportati dai militari del Reggimento Campania e del Nucleo Cinofili di Sarno, hanno eseguito a Boscoreale e nei comuni limitrofi un servizio coordinato di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Napoli. A Poggiomarino, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato due persone nell’ambito di due diverse perquisizioni domiciliari. Adi un 53enne sono stati rinvenuti 350 grammi di marijuana, suddivisi in due buste. Rinvenuto anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della, 180 euro in banconote di piccolo taglio, somma ritenuta provento illecito. Ancora a Poggiomarino, nell’abitazione di un 21enne sono stati rinvenuti 42 grammi di hashish, occultati in una scatola che era stata riposta sotto un albero ...

nicomanetta1 : Milano, nascondevano la droga nell'agenzia immobiliare e in taxi per spacciarla: la Polizia arresta due persone - L… - milanomagazine : Milano, nascondevano la droga nell'agenzia immobiliare e in taxi per spacciarla: la Polizia arresta due persone -… -

Ultime Notizie dalla rete : Nascondevano droga Sgominata rete produzione crack

I pusher nascondevano la droga in bocca per poterla ingoiare in caso di controllo. Le vedette invece chiamavano i poliziotti "i nudi" se in borghese e i "blu" se in divisa. L'operazione è nata a ...

Crack - eroina nei caruggi, sgominata banda senegalesi. Esposti non cadono nel vuoto

I pusher africani nascondevano la droga in bocca per poterla ingoiare in caso di controllo. Le vedette invece chiamavano i poliziotti 'i nudi' se in borghese e i 'blu' se in divisa. L'operazione è ...

Fratelli spacciatori nascondevano la droga anche sotto il materasso Il Messaggero Nascondevano droga in casa, due arresti nel Napoletano

Rinvenuto anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga, 180 euro in banconote di piccolo taglio, somma ritenuta provento illecito. Ancora a Poggiomarino, ...

Presi due spacciatori a Ospedaletto Nascondevano sei etti di eroina

Si tratta di tunisini clandestini sul territorio. Quantitativo di droga ingente. Potevano ricavarne 3mila dosi ...

I pusherlain bocca per poterla ingoiare in caso di controllo. Le vedette invece chiamavano i poliziotti "i nudi" se in borghese e i "blu" se in divisa. L'operazione è nata a ...I pusher africanilain bocca per poterla ingoiare in caso di controllo. Le vedette invece chiamavano i poliziotti 'i nudi' se in borghese e i 'blu' se in divisa. L'operazione è ...Rinvenuto anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga, 180 euro in banconote di piccolo taglio, somma ritenuta provento illecito. Ancora a Poggiomarino, ...Si tratta di tunisini clandestini sul territorio. Quantitativo di droga ingente. Potevano ricavarne 3mila dosi ...