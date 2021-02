(Di sabato 13 febbraio 2021) . Oro all’Australia nella prova a squadre. ROMA – di Idre Fjall. I due azzurri nella prova a squadre hanno confermato l’argento di due anni prima a Solitude. La bergamasca in quella prova era in coppia con Omar Visentin (sesto con Raffaella Brutto in questa edizione iridata n.d.r.). La medaglia d’oro è andata all’Australia 1, la Francia 2 ha completato il podio con un terzo posto importante. Seconda medaglia perdopo l’argento nella prova individuale.: “Giornata molto positiva” Molto contentadopo il secondo posto: “E’ stata una giornata positiva – ha ammesso la bergamasca ai microfoni della Fisi – sono molto contenta di avere gareggiato insieme an.d.r.), che è un grande compagno di squadra e un ottimo amico, ha fatto una ...

Genova. Ancora un argento per l'Italia , ancora un argento per, in coppia con Lorenzo Sommariva, 27enne genovese dell'Esercito, nella gara a squadre ai campionati mondiali di snowboard cross di Idre Fjall, in Svezia. Esattamente come due anni fa a ...Stavolta l'oro sembrava vicino davvero. L'Italia cone Lorenzo Sommariva vince la medaglia d'argento nella finalissima per il titolo della prova a squadre di snowboard cross nei mondiali in corso in Svezia a Idre Fjall. L'azzurra, già ...Campionati del mondo di snowboard cross: a Idre Fjall la bergamasca, già seconda ieri nella prova individuale, beffata nel finale dall'australiana Brockhoff.Michela Moioli e Lorenzo Sommariva d'argento ai Mondiali di snowboardcross. Oro all'Australia nella prova a squadre.