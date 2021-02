LIVE Tour de la Provence in DIRETTA: Ballerini precede Ciccone! “Una vittoria per la squadra” (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI LE DICHIARAZIONI DI Ballerini E CICCONE GLI HIGHLIGHTS DELLA TAPPA DI OGGI VINCENZO NIBALI: “AL GIRO FORSE NON FARO’ CLASSIFICA, MA PENSERO’ ALLE TAPPE” 16.45 La nostra DIRETTA LIVE si conclude qui. Grazie per essere rimasti con noi, ora vi diamo appuntamento domani con Mont Ventoux. 16.42 Da segnalare che con il gruppo di testa è arrivato anche un bravissimo Alessandro Covi, mentre Fabio Aru ha perso 19? da Ballerini. 16.40 Ricapitoliamo quanto successo nel finale: Alaphilippe si è agganciato con Vlasov ed è caduto all’imbocco dell’ultimo chilometro. Davide Ballerini, dunque, ha fatto la volata per la Deceuninck Quick-Step e ha vinto davanti a un ottimo Giulio Ciccone. 16.38 Da segnalare che ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI LE DICHIARAZIONI DIE CICCONE GLI HIGHLIGHTS DELLA TAPPA DI OGGI VINCENZO NIBALI: “AL GIRO FORSE NON FARO’ CLASSIFICA, MA PENSERO’ ALLE TAPPE” 16.45 La nostrasi conclude qui. Grazie per essere rimasti con noi, ora vi diamo appuntamento domani con Mont Ventoux. 16.42 Da segnalare che con il gruppo di testa è arrivato anche un bravissimo Alessandro Covi, mentre Fabio Aru ha perso 19? da. 16.40 Ricapitoliamo quanto successo nel finale: Alaphilippe si è agganciato con Vlasov ed è caduto all’imbocco dell’ultimo chilometro. Davide, dunque, ha fatto la volata per la Deceuninck Quick-Step e ha vinto davanti a un ottimo Giulio Ciccone. 16.38 Da segnalare che ...

