LIVE Dinamo Sassari-Pesaro 10-18, Coppa Italia basket in DIRETTA: Drell devastante, che avvio dei marchigiani! 15-18 Bilan firma il -3. Parziale di 11-2 per Sassari, ora in difficoltà la squadra di Jasmin Repesa. 13-18 Ecco anche il primo acuto di Bendzius! 10-18 Burnell dalla lunga distanza! Sassari prova a tenere botta. 7-18 Drell impressionante in quest'avvio! Stavolta a segno con la penetrazione, già 13 punti per lui. 7-16 Spissu si iscrive al match: prima tripla per il play sassarese. 4-16 ANCORA Drell DA TRE PUNTI! Che partenza della VL, obbligato il timeout per Pozzecco. 4-13 Justin Robinson dall'arco! avvio bruciante di Pesaro, +9! 4-10 Burnell sbaglia il tiro, ma Bilan cattura il rimbalzo e corregge. 2-10 2/2 di Drell in lunetta. 2-8 Che bomba di Drell! Già sei

