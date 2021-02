La Terra dei Fuochi merita risposte immediate

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Il sipario di silenzio che è caduto da almeno due anni sulladeiè stato brutalmente strappato dal rapporto appena presentato dall’Istituto Superiore di Sanità. Per la prima volta l’autorevole ricerca collega senza tema di smentita l’alta incidenza di gravissime patologie, come il tumore al seno, l’asma, varie forme di leucemie e le malformazioni congenite tra la popolazione delle province di Napoli e Caserta allo smaltimento illegale dei rifiuti che continua a martoriare quei territori. Un drammatico risultato quello dello studio commissionato dalla Procura di Napoli Nord all’ISS che ha impegnato per quattro anni i ricercatori nell’analisi comparata dei dati provenienti da 38 comuni tra Napoli e Caserta, 2.767 siti di rifiuti, le schede di dismissione ospedaliera e il registro tumori. Ora lo sappiamo: non è più solo un’ipotesi la ...

Il sipario di silenzio che è caduto da almeno due anni sulla Terra dei Fuochi è stato brutalmente strappato dal rapporto appena presentato dall'Istituto Superiore di Sanità. Per la prima volta l'autorevole ricerca collega senza tema di smentita l'alta incidenza ...