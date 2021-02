La lite tra Fognini e Caruso agli Australian Open. "Hai avuto c..." "Non rompermi i c..." (Di venerdì 12 febbraio 2021) Alta tensione a Melbourne durante gli Australian Open. La giornata è stata movimentata dal derby azzurro tra Fabio Fognini (10) e Salvatore Caruso (78). Ha vinto il primo, accedendo così al terzo turno dopo una partita spettacolare e equilibrata, durata poco meno di 4 ore, con Caruso costretto a fermarsi per un problema alla caviglia, ma poi di nuovo in campo capace di battagliare fino alla fine e sprecare anche un match point. Il post gara però è stato da dimenticare. Scintille in diretta tv riprese dalle telecamere, nate quando Fognini ha sottolineato “Ne hai tirate quattro uguali di culo e non mi ha chiesto scusa. Non posso dire che hai culo?” riferendosi probabilmente alle numerose palle finite sulla linea durante il tie-break. Ma Caruso non ha ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 febbraio 2021) Alta tensione a Melbourne durante gli. La giornata è stata movimentata dal derby azzurro tra Fabio(10) e Salvatore(78). Ha vinto il primo, accedendo così al terzo turno dopo una partita spettacolare e equilibrata, durata poco meno di 4 ore, concostretto a fermarsi per un problema alla caviglia, ma poi di nuovo in campo capace di battare fino alla fine e sprecare anche un match point. Il post gara però è stato da dimenticare. Scintille in diretta tv riprese dalle telecamere, nate quandoha sottolineato “Ne hai tirate quattro uguali di culo e non mi ha chiesto scusa. Non posso dire che hai culo?” riferendosi probabilmente alle numerose palle finite sulla linea durante il tie-break. Manon ha ...

