(Di venerdì 12 febbraio 2021) Arturonon si èto con il gruppo oggi: il centrocampista cileno potrebbe iniziare la gara contro la Lazio in panchina Arturonon si èto in gruppo nella seduta odierna. Il centrocampista cileno ha svolto lavoro aper recuperare dagli acciachi fisici e potrebbe partire verosimilmente in panchina contro la Lazio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, insieme agli inamovibili Barella e Brozovic, asarebbe favorito Roberto Gagliardini. Domani la rifinitura verso la gara con la Lazio. Leggi su Calcionews24.com

Inter : ? | 5 COSE ? @Alexis_Sanchez è nato a Tocopilla: ha imparato un calcio forte, fin da bambino... ?? Le sfide con V… - Inter : ?? | AGGIORNAMENTO Arturo #Vidal è stato sostituito al termine del primo tempo di #FiorentinaInter a causa di una c… - sportface2016 : #Inter Alexis #Sanchez dice la sua su due compagni di squadra: Vidal e Lukaku - Daniele20052013 : Inter, Vidal si allena a parte: chi prende il suo posto a centrocampo - internewsit : Vidal, presenza in Inter-Lazio poco probabile. Ballottaggio a sinistra - Sky - -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Vidal

Arturonon si è allenato con il gruppo oggi: il centrocampista cileno potrebbe iniziare la gara contro la Lazio in ...Commenta per primo In vista della sfida di domenica contro la Lazio, l'attaccante dell'Alexis Sanchez ha parlato ai canali ufficiali del club per il match programme del prossimo ...con: '...Nella seduta di questo pomeriggio Arturo Vidal non si è allenato con il resto del gruppo, lavorando a parte perché non ancora al meglio dopo la contusione al ginocchio ...Alexis Sanchez, attaccante dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Match Programme esponendosi su due compagni di squadra: Arturo Vidal e Romelu Lukaku. “Io e Vidal abbiamo imparato tante cose insieme, ...