La carne al fuoco non manca di certo per la Roma in tema di calciomercato, sebbene di ufficialitĂ dalle parti di Trigoria per il momento neanche l’ombra. Un problema per un Gasperini che contava di poter lavorare fin da subito con 2-3 nuovi innesti, da un Wesley bloccato dal Flamengo ad un Ferguson nuovo partner di Dovbyk, fino ad un Richard Rios prescelto per sostituire Paredes. Con prioritĂ di questo tipo, sicuramente meno importante la questione secondo portiere, ma resta il fatto che il futuro di Gollini resta incerto, e qualche novitĂ c’è. La prima la lancia Tuttosport, che segnala l’imminente accordo tra Sportiello e Atalanta per contratto fino al 2028 con opzione per un ulteriore anno. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Sportiello all’Atalanta, niente scambio con Gollini: Roma ad un bivio