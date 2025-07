Concorso Motoria scuola primaria | GM + elenco IDONEI per le assunzioni 2025 26 In aggiornamento

Novità per il concorso di educazione motoria nella scuola primaria. Le graduatorie saranno integrate con gli idonei, garantendo nuove assunzioni in ruolo a partire dall’anno scolastico 202526 e fino al completo esaurimento degli elenchi. Una svolta per i candidati che hanno superato le prove. Le graduatorie di merito regionali Le commissioni esaminatrici, al termine delle . Concorso Motoria scuola primaria: GM + elenco IDONEI per le assunzioni 202526 In aggiornamento . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: concorso - motoria - scuola - primaria

Gli idonei del concorso di Educazione motoria entrano nelle graduatorie di merito, saranno assunti a scorrimento - Approvato emendamento al Decreto scuola che consentirà di integrare con i docenti idonei al concorso ( decreto dipartimentale n.

Decreto Scuola 2025, le NOVITÀ immissioni in ruolo docenti. Idonei nelle graduatorie fino al 30%, assunzioni fino al 31 dicembre, anno di prova, concorso ed. motoria - Decreto Scuola n. 45/2025: l'art. 2 presenta "Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 2.

Concorso ed. motoria scuola primaria: rettifica graduatoria Emilia Romagna dopo sentenza che attribuisce 2 punti in più a prova scritta di un candidato - Graduatorie di merito regionali del concorso per docenti di educazione motoria alla scuola primaria, di cui al DDG 1330 del 4 agosto 2023 e DM 80 del 30 marzo 2022: alcune sono state già utilizzate per le assunzioni dell'anno scolastico 2024/25.

AGGIORNAMENTO 11 LUGLIO 2025 - Tutte le novità sul concorso di educazione motoria per la primaria. Le graduatorie integrano gli idonei per le assunzioni in ruolo a partire dal 2025/26. Vai su Facebook

Decreto pubblicazione idonei Regione Sicilia classe di concorso EEEM – concorso DD 1330/2023 Vai su X

Informativa del Ministero sulle assunzioni del personale docente, educativo e IRC per l'a.s. 2025/26; Concorso straordinario: no abilitazione e graduatoria di merito; Concorsi educazione motoria alla primaria 2023 e straordinario 2020: integrazione degli idonei e proroga fino ad esaurimento [Novità Decreto Scuola 2025].

Concorso Educazione motoria scuola primaria, chi può partecipare? - Tutto quello che c'è da sapere sul prossimo concorso abilitante per l'insegnamento dell'Educazione motoria alla scuola primaria ... tecnicadellascuola.it scrive

Concorso educazione motoria scuola primaria, 1740 posti: come fare ... - La guida completa alla compilazione della domanda del concorso educazione motoria scuola primaria e al pagamento della tassa di concorso. Lo riporta leggioggi.it