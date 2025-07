Tasse tsunami su Sinner dopo Wimbledon | quanto perde

Un montepremi da¬†tre milioni e mezzo di euro quello che Jannik Sinner si √® portato a casa dopo la vittoria a Wimbledon contro Carlos Alcaraz. ¬†Una cifra altissima, che per√≤ non finisce tutta nelle tasche del campione azzurro. I¬†tennisti subiscono la tassazione dei premi nel paese doveva disputano l'evento sportivo. Quindi Sinner dovr√† pagare le tasse in Inghilterra per Wimbledon subendo¬†una decurtazione del 45%, come spiega¬† Fanpage.¬† Deducendo le spese, per√≤, si arriva a un taglio del 36%, dunque a una perdita di oltre un milione e quattrocento mila euro.¬† Vista la sua¬†residenza¬†nel Principato di Monaco, Sinner non subir√† altre decurtazioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Tasse, tsunami su Sinner dopo Wimbledon: quanto "perde"

