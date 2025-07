Incidente a Imola | grave motociclista trasportato in elisoccorso al Maggiore

Nel primo pomeriggio del 14 luglio, intorno alle 14, si è verificato un grave incidente stradale a Imola, lungo via Guglielmo Marconi, in prossimitĂ dell’incrocio con via Pambera. Coinvolti nello scontro una CitroĂ«n C3 guidata da una donna di 27 anni e una moto Kawasaki Versys condotta da un uomo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Incidente spaventoso per Tsunoda a Imola, il pilota Red Bull totalmente illeso - Yuki Tsunoda si è cappottato durante le Qualifiche del Gran Premio di Imola. Il giapponese ha perso il controllo della sua vettura, che è letteralmente volata.

F1 Gp Imola 2025, spaventoso incidente per Tsunoda: Red Bull a muro nella Q1 - Imola, 17 maggio 2025 – Paura per  Yuki Tsunoda durante le qualifiche del Gp di Imola 2025 di Formula 1.

Gp Imola, brutto incidente di Tsunoda. Bandiera rossa - AGI - La qualifiche del Gran Premio di Emilia Romagna 2025 di Formula 1 vengono subito interrotte dopo pochi minuti in seguito all'incidente di Yuki Tsunoda.

