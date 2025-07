E’ tutto pronto a Dimaro per gli 11 giorni del ritiro del Napoli

Tempo di lettura: 3 minuti Undici giorni di ritiro carico di tifo, ma a misura di famiglie e di bambini: è tutto pronto a Dimaro Folgarida, in Val di Sole, nel Trentino Occidentale, per il 14o ritiro del Napoli campione d’Italia. Da giovedì 17 a domenica 27 luglio il centro di Dimaro sarĂ infatti interdetto ai veicoli e tutta l’area che porta alla SKI.IT Arena sarĂ pedonalizzata, proprio come due anni fa in occasione dei festeggiamenti del terzo scudetto azzurro. Lo ha deciso l’amministrazione Comunale del neo sindaco Marco Panciera con l’intento “trasformare gli undici giorni di presenza della pattuglia di mister Conte – si legge in una nota – in una nuova opportunitĂ imperdibile di vacanza, divertimento, tifo e relax”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - E’ tutto pronto a Dimaro per gli 11 giorni del ritiro del Napoli

