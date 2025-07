Koopmeiners ricarica le pile a Ibiza: con il centrocampista della Juve alcuni volti noti anche in bianconero. In attesa di iniziare ufficialmente la stagione 20252026 con la Juventus, Teun Koopmeiners sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza prima di unirsi ai compagni per il raduno estivo, fissato per il 24 luglio. Dopo l’intensa esperienza al Mondiale per Club, il centrocampista olandese ha scelto di rilassarsi e ricaricare le batterie sull’isola di Ibiza, un posto ideale per combinare un po’ di relax con il necessario allenamento fisico. Koopmeiners, le FOTO che scatenano i tifosi. Koopmeiners ha condiviso con i suoi follower sui social alcune immagini che lo ritraggono mentre si diverte in compagnia di amici e colleghi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Koopmeiners ricarica le pile a Ibiza: con il centrocampista della Juve alcuni ex compagni all’Atalanta e de Ligt! Tifosi impazziti per quelle FOTO