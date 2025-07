«Qui la vicenda di Satnam è andata oltre il tema della sicurezza sul lavoro e del caporalato. Quella che è mancata è stata proprio l’umanitĂ , quel senso minimo di civiltĂ , di rispetto di regole base. Questo è stato forse uno dei momenti piĂą bassi e quindi secondo me questa storia merita di essere ricordata non soltanto nella memoria di una vita umana: il tema della sicurezza purtroppo strappa spesso di vite umane, ma proprio per tutto quello che ha fatto emergere in tutta la sua drammaticitĂ e con comportamenti che hanno poco di umano». Lo ha detto, tra commozione e indignazione, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, al termine dell’incontro con i genitori e i familiari di Satnam Singh, il bracciante indiano deceduto il 19 giugno 2024 nei campi dell’Agro Pontino a causa di un incidente sul lavoro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Rocca, commosso, incontra i familiari di Satnam Singh: "Una vicenda dolorosa che va oltre sicurezza e caporalato: ha poco di umano"