Lucchese c’è la nuova società | a vincere è la proposta di una holding

Lucca, 14 luglio 2025 – Finalmente habemus società. La Commissione istituita dal Comune per esaminare le quattro proposte arrivate, ha deciso di affidare la nuova Lucchese alla Make Holding srl di Monterotondo, comune della città metropolitana di Roma. Adesso si dovrà procedere all’iscrizione della squadra al campionato di Eccellenza in sovrannumero. A questo punto il sindaco invierà la lettera di accreditamento alla Figc, come previsto dalle disposizioni federali, per consentire alla nuova società di iscriversi in sovrannumero al campionato di Eccellenza 20252026. La società Make Holding srl, con sede a Monterotondo (Lazio) e attiva nel settore edilizio, ha presentato un progetto ritenuto idoneo sotto il profilo sportivo, organizzativo ed economico, rispondendo ai criteri fissati dal Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lucchese, c’è la nuova società: a vincere è la proposta di una holding

