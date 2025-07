Mondiale per Club le squadre più indisciplinate | in vetta un’europea Inter a metà classifica ma che multa!

Mondiale per Club, ecco le squadre più indisciplinate! In vetta un’europea, l’Inter a metà classifica con quasi 100 mila euro di multa. Il Mondiale per Club 2025 non ha generato solo ricavi per le 32 squadre partecipanti. Nel bilancio finale della manifestazione rientrano anche le sanzioni economiche comminate dalla FIFA per le infrazioni disciplinari durante le partite: ammonizioni, espulsioni e relative multe. Secondo un’elaborazione di Calcio e Finanza, la squadra che ha pagato il conto più salato è stata il Benfica. Il club portoghese, eliminato agli ottavi di finale dai futuri campioni del Chelsea, ha accumulato oltre 190mila euro di multe. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mondiale per Club, le squadre più indisciplinate: in vetta un’europea. Inter a metà classifica, ma che multa!

Mondiale per Club, inaugurata nel quartier generale della FIFA una mostra: tutte le 32 squadre in mostra - Mondiale per Club, fino al prossimo 17 agosto visitabile nel quartiere generale della FIFA una mostra sul torneo e le 32 squadre partecipanti, Inter e Juve comprese Alla sede FIFA di Zurigo è stata inaugurata una mostra dedicata al primo Mondiale per Club con 32 squadre, in programma nell’estate 2025 negli Stati Uniti.

Formazioni, notizie di squadra, hanno confermato le squadre di partenza con Harry Kane in panchina nella Coppa del Mondo del 2025 del club - 2025-06-24 21:11:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: I pesi massimi europei del Bayern Monaco e del Benfica giocano martedì le loro partite finali della fase a gironi della Coppa del Mondo del FIFA Club del 2025.

Mondiale per Club, le multe alle squadre per i cartellini: Benfica la più cattiva - Le sanzioni disciplinari rimediate durante il torneo FIFA hanno un costo: ecco quanto hanno speso le società, tra cui Inter e Juventus. Segnala calcioefinanza.it

Mondiale per Club, le pagelle: cosa ha funzionato e cosa no - In archivio la prima edizione della competizione inventata dalla Fifa, Soldi, caldo, Trump, stadi, tv, arbitri, polemiche e campi: cosa è andato bene e cosa no negli Stati Uniti In archivio la prima e ... Si legge su panorama.it