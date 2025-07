Polemica a Latina per il concerto saltato di Gianluca Vacchi L’ira del proprietario | Se ne è andato all’improvviso Siamo sconvolti – Il video

Doveva essere uno degli appuntamenti clou dell’estate a Latina Lido, invece si è trasformato in un clamoroso buco nell’acqua. Gianluca Vacchi, influencer da oltre 22 milioni di follower su Instagram, ha lasciato la consolle della Fogliano Arena di Latina poco dopo l’inizio del suo dj set, sabato 12 luglio. Una manciata di minuti e poi l’abbandono improvviso, sotto gli occhi increduli dei pochi spettatori presenti. A raccontarlo è stato Gianluca Boldreghini, proprietario dell’ Hotel Fogliano, nonchĂ© ideatore dell’arena estiva, in una diretta su Facebook: « Siamo sconvolti. Gianluca Vacchi è andato via. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: latina - gianluca - vacchi - polemica

Polemica a Latina per il concerto saltato di Gianluca Vacchi. L'ira del proprietario: «Se ne è andato all'improvviso. Siamo sconvolti» - Il video; Gianluca Vacchi abbandona il palco da dj e salta la serata, la polemica a Latina: «Se n'è andato all'improvviso, siamo sconvolti»; A Ponza un conto da 923 euro in quattro per aragoste e vino: è polemica. Ma il ristoratore si difende.

Gianluca Vacchi abbandona il palco da dj e salta la serata, la polemica a Latina: «Se n'è andato all’improvviso, siamo sconvolti» - L'imprenditore e influencer doveva esibirsi alla Fogliano Arena: problemi tecnici e poco pubblico lo avrebbero infastidito. Si legge su corrieredibologna.corriere.it

Polemica a Latina per il concerto saltato di Gianluca Vacchi. L’ira del proprietario: «Se ne è andato all’improvviso. Siamo sconvolti» – Il video - Dai pochi partecipanti al problema tecnico: così la performance del dj è diventata un buco nell'acqua L'articolo Polemica a Latina per il concerto saltato di Gianluca Vacchi. Secondo msn.com