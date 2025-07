Massacrato sotto gli occhi della fidanzata violenza disumana | lei ha provato a salvarlo fino all’ultimo

Una serata qualunque si è trasformata in una tragedia sotto gli occhi attoniti dei passanti. Un giovane è stato brutalmente accoltellato mentre cercava di raggiungere la sua auto, in una zona frequentata da turisti e uomini d’affari. Accanto a lui la compagna, che ha tentato invano di salvarlo. L’uomo, in fin di vita, è stato soccorso con l’ausilio dell’elisoccorso, ma ogni tentativo si è rivelato inutile: le ferite riportate erano troppo gravi. Una scena straziante, che ha rapidamente attirato una folla sconvolta. La zona è stata isolata, e la polizia metropolitana ha dato il via a una vasta operazione di ricerca dell’aggressore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Massacrato sotto gli occhi della fidanzata, violenza disumana: lei ha provato a salvarlo fino all’ultimo



