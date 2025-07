Bimbo ritrovato a Ventimiglia il testimone indagato per omissione di soccorso

Omissione di soccorso, per non aver consegnato il piccolo Allen, il bimbo di 5 anni che era scomparso da un camping di Ventimiglia, direttamente ai genitori o alle forze dell'ordine. Questo è il reato ipotizzato a carico del testimone che per ultimo aveva visto il bambino. Quando Allen è stato ritrovato sano e salvo, l'uomo è scoppiato in un pianto liberatorio, poi ha chiarito che aveva cercato di aiutare. Il bambino sta bene, stamattina è stato dimesso dall'ospedale di Imperia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bimbo ritrovato a Ventimiglia, il testimone indagato per omissione di soccorso

