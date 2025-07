Calciomercato Inter U23 | chiusi due colpi ma circolano altri nomi! Ecco la situazione della squadra B nerazzurra

Calciomercato Inter U23, chiusi due colpi, ma circolano altri nomi! Ecco le ultime sul mercato della squadra B nerazzurra. Non solo la prima squadra. L’ Inter continua a lavorare anche sul fronte del progetto Under 23, pronto a debuttare ufficialmente nella Serie C 202526. La seconda squadra nerazzurra nascerĂ con l’obiettivo di accompagnare i giovani piĂą promettenti nel percorso verso il professionismo, seguendo il modello giĂ sperimentato dalla Juventus. Come riportato da Il Giorno, l’organico sarĂ formato in gran parte dai protagonisti della Primavera 1 che, sotto la guida di Chivu, hanno conquistato il titolo nazionale nella scorsa stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter U23: chiusi due colpi, ma circolano altri nomi! Ecco la situazione della squadra B nerazzurra

Inter, c’è un vero insostituibile in squadra: il dato non lascia dubbi - L’Inter di prepara alla semifinale di andata di Champions League contro il Barcellona: nella squadra nerazzurra c’è un vero insostituibile, i dati parlano chiaro Inter, c’è un vero insostituibile in squadra: il dato non lascia dubbi (Ansa Foto) – SerieAnews Una settimana che più infausta e tremenda non poteva esserci.

Napoli o Inter? Il pensiero di Fabio Capello: «Conte deve stare attento agli errori in difesa, Inzaghi deve impedire che si pensi alla Champions. Alla squadra devono dire questo…» - Le parole di Fabio Capello sulla corsa Scudetto: «Inter? Ecco cosa direi alla squadra se fossi al posto di Simone Inzaghi» Di scudetti Fabio Capello ne ha vinti tantissimi, molti dei quali dominati.

Karlström elogia l’Inter: «Mai vista una squadra così interconnessa» - Intervistato dai colleghi di Tuttosport, Jesper Karlström, centrocampista dell’Udinese, ha parlato anche della forza dell’Inter.

Mercato finito! Cosa è successo nell'ultimo giorno; Il Pagellone di : Milan 8, Inter 6,5, disastro Monza, male il Napoli, per la Juventus 6.

Affare ai dettagli, l’Inter chiude il primo colpo: annuncio ufficiale di Marotta - L'articolo Affare ai dettagli, l’Inter chiude il primo colpo: annuncio ufficiale di Marot ... Riporta msn.com

Inter, oggi si chiude per Bonny? E l'ultimo colpo in avanti sarà un trequartista - E un quinto giocatore offensivo con qualità diverse, magari che sappia muoversi da trequartista. Come scrive gazzetta.it