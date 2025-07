Riccardo morto in spiaggia a 17 anni in una buca | la terribile ipotesi dietro la tragedia

Una buca scavata sulla sabbia, una giornata di vacanza, un gioco che si √® trasformato in tragedia. La morte del 17enne rimasto sepolto vivo sulla spiaggia di Montalto di Castro, nel Viterbese, continua a scuotere la comunit√† e l‚Äôopinione pubblica. Gli inquirenti stanno ora valutando con attenzione ogni pista, compresa l‚Äôipotesi che il giovane possa aver avuto un malore mentre stava scavando la fossa che lo ha poi intrappolato, rendendo impossibile ogni tentativo di salvataggio. La Procura di Civitavecchia ha avviato un‚Äôindagine accurata per ricostruire gli ultimi minuti di vita del ragazzo. ‚ÄúVogliamo capire umanamente e tecnicamente se Riccardo ha avuto un malore prima di morire‚ÄĚ, ha dichiarato il procuratore capo Alberto Liguori, sottolineando come l‚Äôobiettivo sia dare ‚Äúpace‚ÄĚ alla famiglia, devastata da un lutto tanto improvviso quanto crudele. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it ¬© Thesocialpost.it - Riccardo morto in spiaggia a 17 anni in una buca: la terribile ipotesi dietro la tragedia

Scava una buca in spiaggia, ci entra e viene inghiottito dalla sabbia: morto un 17enne. Il padre dormiva sotto l'ombrellone - Tragedia in spiaggia, muore un 17enne romano. Questo pomeriggio, intorno alle 15, un ragazzo è deceduto mentre si trovava al lido di Montalto di Castro (Viterbo) con la sua famiglia.

La tragedia di Riccardo √© stata tanto terribile quando assurda. √ą difficile da accettare che un ragazzo di 17 anni, in vacanza con la sua famiglia, abbia perso la vita mentre scavava una buca sulla spiaggia. Un gioco, un momento di libert√†, come ne abbiamo vis Vai su Facebook

Montalto di Castro, 17enne morto in una buca sulla spiaggia: la richiesta del pm - La tragedia consumatasi a Montalto di Castro, dove un ragazzo di 17 anni è morto dopo essere rimasto sepolto in una buca di sabbia scavata sulla spiaggia, ha colpito tutti. notizie.it scrive

Il ragazzino morto in spiaggia, c'è anche l'ipotesi di un malore - Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti sulla morte del 17enne in spiaggia a Montalto di Castro c'è anche quella di un malore avuto dal ragazzo mentre stava scavando la buca che si è poi trasformata ... Come scrive ansa.it